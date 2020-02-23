США ужесточат выдачу грин-карт с 24 февраля

Негативными факторами для получения Green Card будут считаться пользование льготным медицинским страхованием Medicaid, получение талонов на питание и использование льготной покупки жилья.

Ужесточить выдачу разрешений на постоянное жительство тем заявителям, которые полагаются на государственные пособия, сможет 24 февраля администрация президента США, заявили 22 февраля в Белом доме в распространенном заявлении пресс-службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА Красная Весна.

В администрации выразили удовлетворение тем, что Верховный суд США 21 февраля отверг последний иск от штата Иллинойс, который требовал блокировки действия правил на территории штата и препятствовал введению новых правил.

В Белом доме довольны тем, что сняты последние запреты на реализацию правила "обузы для общества", - говорится в заявлении пресс-службы.

Министерство внутренней безопасности сможет приступить к работе по новым правилам с понедельника, 24 февраля.

Напомним, новые правила предполагают, что при рассмотрении заявки на постоянное жительство в США (Green Card) негативными факторами будут считаться пользование льготным медицинским страхованием Medicaid, получение талонов на питание и использование льготной покупки жилья.

Также в выдаче разрешения смогут отказать, если у заявителя есть заболевание, требующее серьезного лечения или мешающее ему посещать работу или школу. Среди других негативных факторов - плохое знание английского языка, не позволяющее полноценно трудиться, а также отсутствие частной медицинской страховки.

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