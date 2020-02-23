Ежегодно на улицах города отлавливают около 20 тысяч бродячих собак и усыпляют их спустя три дня.

Алматинец создал приют для бездомных питомцев, чтобы спасти их от смертельной инъекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Ежегодно на улицах города отлавливают около 20 тысяч бродячих собак и, как правило, их усыпляют спустя три дня, если не отзовутся сами хозяева. Сергей Снегирёв пару лет назад узнал эту печальную статистику и решил помогать брошенным питомцам. Он не только забирает их из отлова, но и дрессирует – обучает быть полезными человеку, старается пристроить четвероногих в новые семьи.

Жизнь Сергея Снегирёва кардинально изменилась, когда он увидел изолятор для бродячих собак. Мужчина и представить не мог, что там этих брошенных питомцев убивают. Сергею стало жалко их, и он решил открыть свой приют, чтобы спасать животных из отлова.

За полтора года, я так думаю, что более 100 животных через нас прошло, обрели новые семьи. Живут счастливо. Мы со всеми на контакте, нам присылают видео, фотографии новой жизни животных. Мы все очень довольны. Не было ни единого случая неудачного "пристройства", ни единого случая возврата животных, - зоозащитник Сергей Снегирёв.

К сожалению, мест для всех собак не хватает. Поэтому ему приходится отбирать питомцев. Если собака идёт на контакт и ласковая, то Сергей забирает её. Сначала отвозит к ветеринарам, чтобы четвероногого дружка обследовали, вакцинировали, стерилизовали. И после карантина, который длится 21 день, собака попадает в приют зоозащитника.

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