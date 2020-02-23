В поселке Масанчи провели первую культурно гуманитарную акцию

Организаторами благотворительной акции выступили ТЮЗ им Наталии Сац и фонд Дом.

Театр для Детей и Юношества Казахстана им Наталии Сац и фонд Дом организовали первую культурно гуманитарную акцию в поддержку жителей поселка Масанчи Кордайского района, сообщает zakon.kz.

В актовом зале средней школы 13 Артисты Легендарного Театра представили музыкально поэтический спектакль "Дорогою Добра". Два спектакля посетили более 800 детей Кордайского района.

Основная тема спектакля - Добро Детского Сердца. Так же детворе были представлены стихи великого Абая, народные казахские песни, дунганские и русские танцы.

После окончания спектакля особо нуждающимся и постращавшим семьям была вручена именная помощь, в виде одежды, канцелярских и школьных принадлежностей и школьной формы.

Театр для Детей и Юношества Казахстана искренне рад , что этот день дети Кордайского района, поселков Масанчи, Сортобе, прошли Дорогою Добра.

Для зрителей театра напоминаем, что 27 марта состоится Республиканская Премьера спектакля - Аrs Аmandi "Искусство Любви".

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