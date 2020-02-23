В Германии прошли демонстрации против правого экстремизма

Участники демонстраций почтили память жертв теракта в Ханау, где были убиты 9 человек с миграционными корнями.

В нескольких городах Германии после теракта, когда расстреляли 9 человек близ Франкфурта-на-Майне, прошли митинги против экстремизма и насилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

В акции приняли участие, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек. Подобные демонстрации прошли также в ряде других городов, в том числе Марбурге, Миндене и Гамбурге.

В Ханау на собрание пришли родственники погибших во время нападения, а также политики и представители "Курдской общины Германии" и других организаций.

Теракт произошёл в городе Ханау 19 февраля. Местный житель расстрелял людей в двух кальянных. В результате нападения погибли девять человек, ещё шестеро ранены, сам стрелок и его мать найдены убитыми.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк сообщил, что девять погибших имели миграционные корни, пятеро – граждане Турции. Федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование преступления из-за подозрений в ксенофобских мотивах нападавшего.

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