Жителя Актау осудили за оскорбление девушки в WhatsApp

Наказание правонарушителю вынесли в специализированном административном суде Актау.

В специализированном административном суде в Актау вынесли наказание мужчине, за оскорбление девушки по WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

По материалам дела, мужчина отправил потерпевшей через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство.

Постановлением суда Ш. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП КР (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (13 255 тенге), - сообщили в суде.

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