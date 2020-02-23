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Жителя Актау осудили за оскорбление девушки в WhatsApp

Наказание правонарушителю вынесли в специализированном административном суде Актау.

Фото : orgtech.info23 февраля 2020, 13:07

В специализированном административном суде в Актау вынесли наказание мужчине, за оскорбление девушки по WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

По материалам дела, мужчина отправил потерпевшей через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство.

Постановлением суда Ш. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП КР (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (13 255 тенге), - сообщили в суде.


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