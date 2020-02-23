В Мангистауской области появился новый вид интернет-мошенничества

Полицейские зафиксировали интернет-мошеннические преступления, такие как продажа обман через WhatsApp и оформление кредита в банке.

На территории Мангистауской области в период с 17 по 21 февраля текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Контрафакт” с целью профилактики и выявления интернет-мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские зафиксировали интернет-мошеннические преступления, такие как продажа дисков формата DVD и CD, запись и продажа песен на флеш-карте, обман через WhatsApp, оформление кредита в банке.

К примеру, была задержана гражданка Б., которая получила кредит в двух организациях на общую сумму 90 000 тенге на имя жителя города Жанаозен. Еще такой факт имел место в Актау. На имя жителя города в онлайн-режиме гражданка Д. получила кредит от АО “Хоум Кредит Банк” в размере 1 000 000 тенге, - говорится в сообщении ДП Мангистауской области.

Кроме того, гражданка Г. из города Нур-Султан обманным путем сняла с карточки “Халык Банк” 4 000 000 тенге, которая принадлежала жителю города Жанаозен. Через социальную сеть WhatsApp карагандинка П., обещая увеличить деньги, обманным путем через приложение “Kaspi.kz” завладела денежными средствами жителя областного центра.

В результате женщину установили и задержали. По данному факту проводится досудебное расследование по “Мошенничеству” УК РК.

Департамент полиции Мангистауской области предупреждает быть осторожными в связи с увеличением интернет-мошенничества. Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!