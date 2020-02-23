В Кыргызстане прошел первый открытый урок казахского языка 

Кроме Кыргызстана открытый урок казахского языка хотят провести в Белоруссии, Иране и Бельгии.

Первый открытый онлайн урок казахского языка прошёл в Кыргызстане. Учащиеся старших классов смогли в прямом эфире услышать преподавателя из Нур-Султана и получить важные наставления, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Меньше месяца назад Фонд "Отандастар" предоставил Ат-Башинской школе-лицею компьютерное оборудование для проведения онлайн уроков. Технику установили в классе казахского языка имени Абая Кунанбаева. И вот первое общение с преподавателем из Нур-Султана. Учащиеся пока лишь только слушают. Но следующие лекции будут уже проходить в интерактивном режиме вопрос-ответ.

Ведь сейчас такой век, век технологий. Идёт переход к цифровизации, мы можем изучать уроки, не выходя из дома. Интернет позволяет добывать нам важную информацию. Я очень впечатлён, особенно казахским языком. У меня сложилось множество впечатлений. Я рад, что могу изучать казахский язык в нашей школе, - поделился ученик 11 класса Султан Жусубеков.

Сегодня среди слушателей ученики старших классов. Вместе с ними сесть за парты хотели и школьники младше возрастом. Но это первый урок, а значит первый опыт получения знаний в онлайн режиме. И как бы не старались IT-специалисты, технические неполадки возможны в любой момент. Но, к счастью, урок прошёл без сбоев и ученики смогли тщательно записать все, что им рассказал столичный преподаватель.

Кроме Кыргызстана открытый урок казахского языка проводился для слушателей и в других странах мира. В самом начале связи с Нур-Султаном о том, что они готовы слушать педагога, сообщили участники конференц-связи из Белоруссии, Ирана и Бельгии. В ближайшее время столичные педагоги создадут расписание онлайн занятий, после чего их будут проводить на постоянной основе.

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