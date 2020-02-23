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Молодая мама прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

Собака вырвалась и побежала по льду за уткой.

Фото : кадр из видео23 февраля 2020, 14:18

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам хозяйки, собака вырвалась и побежала по льду за уткой. Когда лед кончился, пес начал плыть за птицей, однако догнать утку не смогла. Выбраться обратно на лед она также не смогла.

Я какое-то время ждала-надеялась, что он выберется самостоятельно, - пояснила хозяйка собаки Алина.

Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, что собака тонет. Тогда она попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и полезла в воду.

Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила животное из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.
По информации издания, Алина работает педиатром.


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