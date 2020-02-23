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Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира

Помимо финала в перекладине, казахстанский гимнаст также выступил в упражнения на брусьях и в опорном прыжке.

Фото : Olympic.kz23 февраля 2020, 14:43

В Мельбурне (Австралия) завершился лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими принес в актив команды Казахстана еще одну медаль в рамках соревнований, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Серебряную награду казахстанский гимнаст завоевал в соревнованиях на перекладине. На первом место по итогам соревнований расположился Эпке Зондерленд (Нидерланды). Замкнул тройку лидеров австралиец Митчел Морганс.

Отметим, что помимо финала в перекладине, казахстанский гимнаст также выступил в упражнения на брусьях и в опорном прыжке. В опорном прыжке казахстанец стал четвертым, набрав 14,533 балла. В упражнениях на брусьях Карими занял седьмое место, набрав 13,633 балла.

Ранее Карими завоевал бронзовую медаль турнира в вольных упражнениях.


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