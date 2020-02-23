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В Турции в результате землетрясения погибли семь человек

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля на границе с Ираном.

Фото : Burak Kara23 февраля 2020, 14:56

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Среди пострадавших четверо детей. Еще пятеро граждан Турции получили травмы, и были госпитализированы, - рассказал министр внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля на границе с Ираном в провинции Ван.

Сообщается, что эпицентр располагался в 141 километре к западу от города Тебриз. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.


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