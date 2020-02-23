Таксист отнял у женщины паспорт, деньги и сбил ее

По факту ЧП проводится проверка.

Московский таксист отнял у женщины паспорт, перевел себе ее средства через мобильное приложение, а затем сбил пострадавшую, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Как стало известно, преступление было совершено 22 февраля в Замоскворечье.

Таксист отнял у уроженки Белоруссии паспорт и другие документы, забрал смартфон, перевел себе ее деньги через мобильное приложение, а потом совершил наезд на пострадавшую.

Женщина обратилась в полицию, однако из-за того, что была сильно пьяна, детали произошедшего сообщить не смогла.

В настоящее время ее состояние устанавливают медики. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту ЧП проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Москве.

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