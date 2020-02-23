Казахстанский гимнаст взял "серебро" этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Награду он завоевал в соревнованиях на перекладине.

Милад Карими завоевал серебряную медаль на лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Мельбурне (Австралия), сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Награду казахстанский гимнаст завоевал в соревнованиях на перекладине.

На первом место по итогам соревнований расположился Эпке Зондерленд (Нидерланды). Замкнул тройку лидеров австралиец Митчел Морганс.

Помимо финала в перекладине, казахстанский гимнаст также выступил в упражнения на брусьях и в опорном прыжке. В опорном прыжке казахстанец стал четвертым, набрав 14,533 балла. В упражнениях на брусьях Карими занял седьмое место, набрав 13,633 балла.

Ранее Карими завоевал бронзовую медаль турнира в вольных упражнениях.

Добавим, что Милад Карими завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио на чемпионате мира в Штутгарте.

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