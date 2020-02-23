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Сторонник теории "плоской Земли" погиб при запуске самодельной ракеты

У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

Фото : Популярная механика23 февраля 2020, 16:55

Майкл Хьюз по прозвищу "Смельчак" и "Безумный Майк", американский астронавт-любитель и сторонник теории плоской Земли, погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он собирался совершить полет, чтобы доказать, что Земля имеет форму "тарелки для фризби".

У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

Члены общества "Плоская Земля" верят в то, что государственная космическая программа является заговором, а планета на самом деле плоская. Хьюз в ходе независимой от госпрограмм миссии должен был отправиться за пределы атмосферы и доказать это.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.


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