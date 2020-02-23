Скончался еще один пассажир с Diamond Princess

Было ли у него выявлено заражение коронавирусом министерство здравоохранения Японии умалчивает.

Третий пассажир, заразившийся новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, скончался в Японии от воспаления легких, передает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Как сообщает агентство Киодо умершему японцу более 80 лет. Было ли у него выявлено заражение коронавирусом министерство здравоохранения Японии умалчивает. Объясняется это тем, что на разглашение информации не получено согласие семьи.

В Японии выявлено 769 человек с положительной реакцией, но новый тип коронавируса. Из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

В четверг, 20 февраля, от коронавируса COVID-19 скончались два пассажира лайнера — мужчина 87 лет и 84-летняя женщина. Неделей ранее был зарегистрирован первый в Японии случай смерти от коронавируса нового типа — скончалась женщина, которой было больше 80 лет. Она никак не была связана с лайнером Diamond Princess.

Бывшие на борту казахстанцы покинули лайнер 21 февраля.

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