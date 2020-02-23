Что пугает звезд? Вешалки, бумага, куриные кости, темнота и куклы

Пожалуй, нет на земле человека, который совсем не испытывает страх перед чем-либо. Только всевозможных фобий насчитывается более 260, причем среди них немало довольно странных. К примеру, боязнь ходьбы или числа 4.

Знаменитости — такие же люди, и они тоже страдают от различного вида фобий. Кто-то боится грязных дверных ручек, а кто-то — сморщенной кожи на пальцах рук.

Здесь подобраны интересные факты о звездах, которые раскрывают от чего у них возникает неконтролируемый страх.

Скарлетт Йоханссон

В одном из интервью знаменитая актриса призналась, что до ужаса боится птиц. Один только вид клюва и крыльев вызывает у нее беспокойство. Но тем не менее если бы ей пришлось посадить птицу на плечо, она сделала бы это, хотя и не без страха.

Билли Боб Торнтон

Голливудский актер рассказал в интервью The New York Times, что испытывает страх перед антикварной мебелью. И самое интересное, что беспокойство Торнтона вызывают только английские или французские изделия. "Я не против старого стула, сделанного, к примеру, в Азии или Мексике. А вот эти французские, английские, шотландские тяжелые предметы с вырезанными на них львами... Вещи, которыми пользовались короли... Мне трудно даже просто находиться рядом с ними. Они слишком огромны, чтобы быть функциональными, и это меня пугает".

Хелен Миррен

74-летняя английская актриса театра и кино испытывает страх перед телефонами. Чтобы поменьше иметь с ними дело, она старается не отвечать на звонки и пользуется автоответчиком. "Я очень боюсь телефонов. Я просто нервничаю. Я всегда избегаю их, если есть возможность", — заявила исполнительница роли Елизаветы II в фильме "Королева".

Памела Андерсон

Звезда "Спасателей Малибу" боится зеркал. "У меня такая фобия: я не люблю зеркала. И я не могу смотреть на себя по телевизору", — сказала она в одном из интервью. "Если я оказываюсь в комнате, где по ТВ смотрят передачу или фильм с моим участием, я заставляю его выключить или сама выхожу оттуда", — добавила Андерсон.

Кэти Перри

Американская певица призналась, что у нее никтофобия (или скотофобия) — боязнь темноты, ночи. В 2010 году в интервью Перри сказала, что ей приходится спать с включенным светом, потому что ей кажется, что "в темноте происходит множество злых вещей".

Кстати, этот вид страха является самым распространенным среди взрослых и детей.

Николь Кидман

Оскароносная актриса с детства боится бабочек. В одном из интервью Кидман сообщила о своей фобии, которая возникла у нее, когда Николь росла в Австралии: "Когда я возвращалась из школы и замечала, что на наших воротах сидит самая большая бабочка или мотылек, которую я когда-либо видела, я думала, что лучше перелезу через забор или обойду дом сбоку, но только не пойду через главные ворота".

"Я пыталась преодолеть свой страх: заходила в больше клетки с бабочками в Американском музее естественной истории, они на меня садились. Но это не сработало", — добавила Николь Кидман.

Кристен Белл

Муж актрисы Кристен Белл, актер Дэкс Шепард, рассказал в своем инстаграм-аккаунте о странной фобии, которой подвержена его любимая. Сначала он опубликовал фотографию и подписал: "Моя невеста носит перчатки в бассейне, потому что ненавидит ощущение сморщенной кожи на кончиках пальцев".

Позднее во время выступления на шоу Jimmy Kimmel Live Шепард объяснил, что его жена не купается потому, что ей не нравится касаться других людей, если у нее от воды сморщились пальцы.

Камерон Диас

Фобия Камерон Диас считается одним из признаков обсессивно-компульсивного расстройства: актриса боится трогать дверные ручки голыми руками. Поэтому, чтобы открывать двери, она часто использует локти. К тому же Камерон моет руки по многу раз в день.

Меган Фокс

Во время одного из выпусков The Tonight Show Starring Jimmy Fallon актриса сказала ведущему, что ненавидит сухую бумагу. Меган призналась, что, когда читает сценарии, держит рядом чашку с водой и смачивает в ней пальцы перед тем, как перевернуть страницу.

Дэвид Бекхэм

Один из самых знаменитых футболистов в одном из давних интервью заявил, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Оно у Дэвида проявляется в виде непреодолимого желания наводить порядок. Причем не только дома. "Когда я заселяюсь в гостиничный номер, первое, что я делаю, — прячу листовки и книги в ящик. Все должно быть идеально", — заявил футболист.

Дженнифер Энистон

Любимая зрителями актриса боится оказаться под водой. Дело в том, что в детстве она чуть не утонула. "Когда я была ребенком, каталась на трехколесном велосипеде вокруг бассейна и случайно упала туда. Повезло, что рядом был мой брат", — рассказала Дженнифер.

Забавно, что в 2014 году Энистон снялась в фильме "Торт", в котором сыграла женщину, страдающую от хронических болей и пытающуюся избавиться от них с помощью водной терапии.

Джастин Тимберлейк

Популярный певец признался, что у него арахнофобия: его всегда одолевает сильный страх, когда он замечает паука. "Однажды в отпуске я остановился в шикарном отеле. Когда я зашел в свою комнату, увидел массивного паука, мирно сидящего на кровати, — рассказал Джастин в одном из интервью. — Я застыл в ужасе и даже не пытался избавиться от чудовища. Я сразу позвонил на ресепшен и попросил убрать этого паука куда подальше".

Кайли Миноуг

Еще в 2010 году Кайли Миноуг рассказала, что у нее серьезная проблема с вешалками для одежды. "У меня фобия к вешалкам: мне не нравится звук, который они издают, когда цепляешь их на перекладину в шкафу", — сообщила она. Чтобы лишний раз не испытывать страх, певица складывает свою одежду, а не вешает.

Ченнинг Татум

На одном из американских развлекательных шоу актер сообщил телеведущей Эллен Дедженерес, что испытывает неприязнь к фарфоровым куклам. "Я просто думаю, что они ненормальные", — заявил Татум.

Тайра Бэнкс

Известная американская супермодель и телеведущая не раз заявляла, что с детства испытывает страх перед дельфинами. В одном из радиошоу Тайра Бэнкс так и сказала: "Я боюсь дельфинов. Мне неоднократно снилось, будто я плаваю с ними в бассейне и они натыкаются на мои ноги". После участия в программе, где звезды пытались преодолеть свои фобии, Тайра призналась, что она стала меньше бояться дельфинов, но в целом страх перед этими морскими млекопитающими остался.

Кендалл Дженнер

В 2016 году американская модель Кендалл Дженнер призналась, что борется с трипофобией — отвращением к скоплениям неупорядоченных узоров и маленьких отверстий. "Я не могу спокойно смотреть на блины, соты, семена лотоса", — заявила Кендалл и добавила, что даже пузырьки в тесте могут вызвать у нее дрожь, зуд и плохое самочувствие.

Дженнифер Лав Хьюитт

У известной актрисы из "Сердцеедок" целый букет фобий. У нее вызывают страх акулы, заполненные людьми лифты, замкнутое пространство, темнота, болезни, куриные кости. Насчет последних Дженнифер Лав Хьюитт заявила следующее: "Я не могу есть курицу, если в мясе кости. Вот куриные ножки я вообще никогда не ем, потому что когда мои зубы касаются косточки, это меня жутко бесит".

Источник: AdMe

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