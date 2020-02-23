Главу Apple преследует поклонник с цветами и шампанским

Также он отмечал Тима Кука на своих интимных фото и дважды проникал к нему в дом.

Верховный суд округа Санта-Клара (Калифорния) вынес запретительный судебный приказ в отношении обвиняемого в неоднократном "агрессивном" преследовании генерального директора Apple Тима Кука, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Житель Сан-Франциско Ракеш Шарма преследовал с цветами и шампанским главу компании Apple, а также отмечал его на своих интимных фото и дважды проникал в дом.

Также назойливый гражданин звонил самому Куку и оставлял сообщения с угрозами, и обращался в службу поддержки компании утверждая, что знает адреса руководителей Эппл и знаком с людьми, умеющими обращаться с оружием.

Все более пугающее поведение господина Шармы вызывает у меня и других сотрудников Apple серьезные эмоциональные переживания, а также серьезную обеспокоенность за нашу личную безопасность, - сказал начальник по безопасности Apple Уильяма Бернса.

Суд предписал Шарме держаться на расстоянии не менее 180 метров от Кука и его дома. Слушания по делу назначены на 3 марта.

В Apple комментировать иск отказались. В беседе с журналистами Шарма назвал ситуацию недоразумением, добавив, что у него пока нет адвоката.

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