Mercedes снес столб и разбился о бордюр в Актау
В полиции рассказали, что водитель не справился с управлением.
Фото : Lada.kz23 февраля 2020, 20:48
ДТП произошло в ночь на 23 февраля рядом с налоговым департаментом по Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
В полиции рассказали, что водитель Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате автомобиль снес зеленые насаждения и снес фонарный столб. Остановил его только бордюр.
Водителю оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
По данному факту полиция составила административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материалы дела буду переданы в специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.
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