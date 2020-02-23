Mercedes снес столб и разбился о бордюр в Актау

В полиции рассказали, что водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в ночь на 23 февраля рядом с налоговым департаментом по Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

В полиции рассказали, что водитель Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате автомобиль снес зеленые насаждения и снес фонарный столб. Остановил его только бордюр.

Водителю оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По данному факту полиция составила административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материалы дела буду переданы в специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!