Родителям, растлевавшим несовершеннолетнюю дочь, вынесен приговор в Караганде

Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы. Мать девочки получила 16 лет.

Мужчина насиловал 13-ю дочь своей сожительницы, а мать закрывала на это глаза. Сегодня, 23 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес обоим приговор, сообщает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Впервые половую неприкосновенность девочки "родители" нарушили в прошлом году. Насилие продолжалось на протяжение года. Однажды девочка рассказала о происходящем знакомым, те известили полицию.

Учитывая показания девочки и основываясь на заключения экспертов, осмотревших девочку, сожители были арестованы.



Судья спецсуда Кайрат Касимов признал подсудимых виновными по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетнего лица), части 4 статьи 120 (Изнасилование в отношении заведомо малолетней), части 3 статьи 312 (Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера).

В целях защиты прав ребенка слушания проходили за закрытыми дверями. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Мать девочки получила 16 лет в учреждении средней безопасности.

Обоих суд пожизненно лишил права занимать педагогические должности.

Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

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