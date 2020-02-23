Кто из казахстанцев претендует на звание самого красивого

За звание главных красавцев планеты борются множество звезд со всего мира.

Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины 2020 года по версии независимых критиков красоты TC Candler 100 Most Beautiful list, сообщает zakon.kz.

Фотография Димаша опубликована в Instagram конкурса.

Димаш не единственный соотечественник, вызвавший интерес у администрации конкурса. За то же звание с ним поборются Рахат Масакбай из Q-Pop - группы MadMen, Азамат Ашмакын из бойз-бенда Ninety One. Певица Ziruza заявлена как номинант на звание самой красивой женщины года.

За звание главных красавцев планеты борются множество звезд со всего мира - Ричард Мэдден, Криштиану Роналду, Лили Коллинз, Селена Гомес, Ангелина Данилова, Дженсен Эклс, Пенелоппа Круз, Рианна, Алексей Воробьев.

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