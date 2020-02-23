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Кто из казахстанцев претендует на звание самого красивого

За звание главных красавцев планеты борются множество звезд со всего мира.

Фото : Instagram23 февраля 2020, 21:59

Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины 2020 года по версии независимых критиков красоты TC Candler 100 Most Beautiful list, сообщает zakon.kz.

Фотография Димаша опубликована в Instagram конкурса.

Димаш не единственный соотечественник, вызвавший интерес у администрации конкурса. За то же звание с ним поборются Рахат Масакбай из Q-Pop - группы MadMen, Азамат Ашмакын из бойз-бенда Ninety One. Певица Ziruza заявлена как номинант на звание самой красивой женщины года.

За звание главных красавцев планеты борются множество звезд со всего мира - Ричард Мэдден, Криштиану Роналду, Лили Коллинз, Селена Гомес, Ангелина Данилова, Дженсен Эклс, Пенелоппа Круз, Рианна, Алексей Воробьев.


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