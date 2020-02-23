Определено место Казахстана в рейтинге стран по скорости Интернета

Первое место в рейтинге стран с самой высокой скоростью интернет занял Тайвань.

Казахстан занимает 122 место из 207 по скорости Интернета, говорится в отчете компании WebsiteToolTester, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Первое место в рейтинге стран с самой высокой скоростью интернет занял Тайвань. На то, чтобы скачать видео объемом в пять гигабайт, в Тайване уйдет в среднем восемь минут и две секунды.

Второе место в рейтинге занял Сингапур (9 минут 38 секунд), замыкает тройку лидеров Джерси (10 минут 7 секунд) – остров в проливе Ла-Манш. Также высокой скоростью интернета отличаются Швеция (12 минут 22 секунды) и Дания (13 минут 53 секунды.

В двадцатку победителей вошли Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Андорра, Испания, Бельгия, США, Латвия, Новая Зеландия, Эстония, Гонконг, Венгрия и Литва.

Аутсайдером данного рейтинга является Йемен. В этой стране на скачивание пяти гигабайтов уйдет более тридцати часов.

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