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"Сарыарка" проиграла "СКА-Неве" в матче в Санкт-Петербурге

Итог матча - 0:2.

Фото : neva.ska.ru23 февраля 2020, 22:51

23 февраля карагандинская "Сарыарка" в Санкт-Петербурге начала серию первого раунда плей-офф Кубка Петрова против местной "СКА-Невы", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы проиграли 0:2. Василий Глотов и Владислав Курбатов дважды безответно поразили ворота карагандинцев.

24 февраля в Санкт-Петербурге карагандинская "Сарыарка" в рамках плей-офф ВХЛ проведет второй матч со "СКА-Невой".

"СКА-Нева" — "Сарыарка" 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1:0


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