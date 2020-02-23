"Сарыарка" проиграла "СКА-Неве" в матче в Санкт-Петербурге

Итог матча - 0:2.

23 февраля карагандинская "Сарыарка" в Санкт-Петербурге начала серию первого раунда плей-офф Кубка Петрова против местной "СКА-Невы", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы проиграли 0:2. Василий Глотов и Владислав Курбатов дважды безответно поразили ворота карагандинцев.



24 февраля в Санкт-Петербурге карагандинская "Сарыарка" в рамках плей-офф ВХЛ проведет второй матч со "СКА-Невой".



"СКА-Нева" — "Сарыарка" 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1:0

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