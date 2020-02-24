"Ла Скала" закрыт, венецианский карнавал отменен – в Италии боятся коронавируса

Общее число инфицированных вирусом нового типа в Италии за два дня достигло 132 человек, два человека скончались.

Миланский оперный театр "Ла Скала" сообщил о временном прекращении работы в связи с распространением в Италии коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Дата возобновления работы театра пока неизвестна. По той же причине из галереи "Брера" были выведены все посетители. Также, в стране экстренно завершился карнавал в Венеции. В настоящий момент власти Италии также приостановили работу школ, музеев и отменили все запланированные спортивные, государственные и частные мероприятия до 1 марта.

По сообщению агентства ANSA, из-за распространения вируса карантин введен в 12 городах областей Венето и Ломбардия. Людям запрещено въезжать или выезжать из областей, которые оказались на карантине.

Ранее Аттилио Фонтана, губернатор области Ломбардия, где зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, подписал распоряжение о закрытии всех школ в области и отмене всех публичных мероприятий, включая спортивные.

Общее число инфицированных вирусом нового типа в Италии за два дня достигло 132 человек, два человека скончались. Главными очагами заболевания являются северные области страны - Ломбардия и Венето.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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