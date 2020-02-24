Подростка арестовали за попытку убийства 11-летнего школьника

Нападавший решил что ребенок умер и закопал его в лесу.

Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего мальчика, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Кандалакше на юге Мурманской области. 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство. Он избил и пытался задушить школьника. После того как тот потерял сознание, подросток подумал, что ребенок умер, и закопал его в лесу. Пострадавшего обнаружили взрослые и вызвали скорую помощь. В настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает.

Несовершеннолетний будет содержаться под стражей два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

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