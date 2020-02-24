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Рысь атаковала дрессировщика во время выступления

Люди в соцсетях выразили возмущение тем, что животное выступало так близко от зрителей.

Фото : pxhere.com24 февраля 2020, 02:00

Во время представления передвижного цирка Южной Осетии на дрессировщика набросилась его рысь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik-ossetia.ru.

Животное атаковало человека в тот момент, когда тот потянул за поводок, чтобы увести за кулисы. Атаковала большая кошка, судя по видео, больше от испуга и дрессировщик, не сильно пострадавший, смог увести ее со сцены.

Люди в соцсетях выразили возмущение тем, что животное выступало так близко от зрителей.

Людям лишь бы деньги заработать, а о безопасности никто и думать не хочет, - написал один из пользователей.


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