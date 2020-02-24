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Туман и гололед ожидаются в Казахастане 24 февраля

На западе, юге и востоке ожидаются осадки.

Фото : Hayinfo24 февраля 2020, 06:09

Большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием поля повышенного давления, сообщает zakon.kz .

Запад, юг и восток под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где ожидаются местами осадки (дождь, снег), усиление ветра с метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15-20 м/с с метелью.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с. Ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -9°, облачно.

Прогноз погоды на 24 февраля.


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