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Более 60% американцев считают, что Трампа переизберут на пост президента

Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат в ноябре.

Фото : finversia24 февраля 2020, 06:33

Более 60% американцев полагают, что Дональд Трамп будет в ноябре нынешнего года переизбран на пост президента США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, который провели телеканал CBS и исследовательская служба YouGov.

По данным опросов телеканала CBS и исследовательской службы YouGov, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп "определенно" или "вероятно" одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что нынешний президент останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны.

Только 42% сторонников Демократической партии решили, за кого они будут голосовать. Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат в ноябре.

При этом ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии, согласно опросу, не имеет необходимой поддержки для того, чтобы противостоять Трампу. За самого популярного из них - сенатора Берни Сандерса - готовы отдать свои голоса только 27% американцев, которые уверены в проигрыше нынешнего хозяина Белого дома.


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