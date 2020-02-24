Казахстанские борцы выиграли два "золота" и четыре "бронзы" на чемпионате Азии

Чемпионат Азии по видам борьбы завершился в Нью-Дели.

Представители команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов и Юсуп Батырмурзаев завоевали золотые медали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионат Азии по видам борьбы завершился в Нью-Дели.

Данияр Кайсанов выиграл в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии. Юсуп Батырмурзаев в свою очередь стал лучшим в категории до 125 килограммов. Он досрочно в финале победил Худербулгу Дорджханда из Монголии - 10:0.

Бронзовые медали завоевали Даулет Ниязбеков (до 65 килограммов), Мейиржан Аширов (до 70 килограммов), Илисхан Чилаев (до 92 килограммов), Алишер Ергали (до 97 килограммов). В командном зачете наши вольники стали третьими. Первое место у Ирана, а второе - у Индии.

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