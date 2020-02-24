В Южной Корее объявлен "красный" уровень угрозы в связи с коронавирусом

Скончались еще два пациента.

Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных в стране выросло до 763, еще два пациента скончались, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

Скончались всего семь пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 725 человек еще в работе.

По данным KCDC, 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, еще 10 в провинции Кенгидо, 11 в Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. При этом 129 человек из числа новых пациентов связаны с религиозным движением Синчхончжи в Тэгу.

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