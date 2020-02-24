Кандидат в президенты США пожаловался на атаку российских ботов

По его мнению, русские не хотят, чтобы Байден баллотировался.

Кандидат Демократической партии Соединённых Штатов на выборах президента США-2020 Джозеф Байден пожаловался на то, что его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты, сообщает zakon.kz со ссылкой на rambler.ru.

Об этом экс вице-президент Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу CBS на программе "Лицом к нации".

Байден заявил, что Россия потратила огромные деньги на то, чтобы купить ботов.

По мнению политика, ботов купили, чтобы они распространяли информацию о том, что "Байден - плохой парень".

Русские не хотят, чтобы я был кандидатом. Они потратили много денег на ботов в Facebook, их купили и сказали, чтобы они передавали, что "Байден - плохой парень", - рассказал Байден.

Однако Джозеф Байден признался, что об атаке ботов он узнал не от разведывательных служб и официальных лиц, а он сотрудников своего штаба.

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