В "Астана Опера" отметят юбилей Чайковского
Музыка Чайковского пользуется всенародной любовью во всех уголках земного шара, шедевры из богатого наследия гениального композитора стали важной частью духовного достояния нашего общества.
Концерт симфонической музыки, посвященный 180-летию выдающегося композитора П. Чайковского, будет предложен вниманию жителей и гостей столицы на сцене Большого зала театра "Астана Опера" 1 марта, передает zakon.kz.
Петр Ильич Чайковский – это один из величайших музыкальных гениев в истории человечества, яркий представитель направления романтизма, произведения которого входят в число самых часто исполняемых в мире. Искренность, тонкий лиризм, психологическая глубина, драматическая сила, жизненная правдивость образов сделали его музыку близкой и понятной широким слоям слушателей на всем международном пространстве. Бессмертные творения П. Чайковского не только представляют ценный вклад в мировую культуру, но также и демонстрируют решительный прорыв в музыкальном искусстве, ознаменовав выход на новый этап развития, - отметил маэстро Абзал Мухитдин.
Музыка Чайковского пользуется всенародной любовью во всех уголках земного шара, шедевры из богатого наследия гениального композитора стали важной частью духовного достояния нашего общества. В этот вечер блестящие произведения П. Чайковского и К. Сен-Санса прозвучат в исполнении Симфонического оркестра "Астана Опера" под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина и солиста – известного скрипача Заслуженного деятеля Казахстана Багдата Абильханова.
Музыкальный вечер откроет изысканный Концерт для скрипки с оркестром №3 си минор, op.61 К. Сен-Санса. Самый популярный концерт французского композитора отличается технически сложной, виртуозной партией солиста. Продолжит программу трепетная Меланхолическая серенада для скрипки с оркестром си-бемоль минор, op.26 П. Чайковского. Вдохновенное сочинение неизменно трогает до слез многие поколения слушателей. Во втором отделении будет представлена Симфония № 5 ми минор, op. 64 П. Чайковского. В ее основу положена тема человек и судьбы, рока, композитор поднимает здесь фундаментальные философские вопросы, искусно сочетая драму и трагедию. Интеллектуальная глубина, строгость мысли, мощь и широта размаха этой музыки не оставит равнодушным ни одного сидящего в зале.
Ведущая – музыковед Маржан Жакенова.
Начало концерта в 18:00.
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