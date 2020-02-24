Где в Казахстане самые дорогие овощи и фрукты

За январь казахстанские компании уже переработали и законсервировали фруктов и овощей на 5,7 миллиарда тенге.

За январь 2020 года казахстанские компании переработали и законсервировали фруктов и овощей на сумму 5,7 млрд тенге — на 3% больше (с учетом инфляции), чем в январе прошлого года (4,8 млрд тг), передает zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Как отмечается, за январь–декабрь 2019 года выпуск в секторе составлял 97,1 млрд тенге — на 17,1% меньше, чем годом ранее. В январе–декабре 2018-го показатель составлял 104,1 млрд тг, что также ниже данных предыдущего года — на 10,9%.

В натуральном выражении в январе 2020 года выпуск овощных консервов достиг 331 тонны — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Производство овощных и фруктовых соков, напротив, сократилось до 5,4 млн литров, спад производства составил 12,6%. В этом сегменте значительный рост обеспечили производители апельсинового сока — на 76,3%. По многим другим крупным категориям зафиксирован значительный спад: так, производство ананасового сока упало на 47,9%, томатного — на 45,7%, яблочного — на 32,1%.

На 20% увеличилось производство переработанных и законсервированных овощей: до 1,1 тысячи тонн. Производство переработанных и консервированных плодов и орехов также выросло — сразу на 66,1% за год, до 583 тонн. Кроме того, почти вдвое — до 751 тонны — увеличился выпуск томатных консервов.



Казахстанские компании не смогли полностью обеспечить спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на переработанные и консервированные овощи и фрукты. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года спрос в сегменте овощных и фруктовых соков перекрыт лишь на 66,5% — и это не самый пессимистичный показатель.

К примеру, рынок переработанных плодов и орехов обеспечен импортом сразу на 91,9%; в сегменте переработанных и консервированных овощей и готовых овощных полуфабрикатов доля импорта составила 78%.



В сегменте свежих овощей в магазинах и на базарах городов страны по итогам января 2020 года подорожали картофель (на 13,3% за год), репчатый лук (на 9,8% к январю 2019-го), морковь (на 4,8%), белокочанная капуста (на 2,7%). Заметим, что свежие огурцы и помидоры стоили меньше, чем годом ранее (на 9,7% и 9,5% соответственно), как и свекла (на 2,2%).

Картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла и морковь обходятся дороже всего жителям Актау, а самые высокие цены на свежие огурцы и помидоры среди крупных городов и мегаполисов РК — в столице.



Среди фруктов заметно подорожали за год бананы — на 14,8%, апельсины — на 11,2%, яблоки — на 7,6%. Лимоны, напротив, стоят немного дешевле, чем годом ранее — на 1%.

Самые дорогие яблоки и апельсины — в Усть-Каменогорске, курага и бананы — в Актау, а лимоны — в Талдыкоргане.

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