Жители Алматы и Алматинской области незаконно продавали оружие
Преступники приговорены к различным срокам лишения свободы.
Фото : knb.gov.kz24 февраля 2020, 10:05
10 жителей Алматы и Алматинской области незаконно продавали оружие, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы КНБ РК, в июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия.
Из незаконного оборота изъято 3 автомата "Калашникова", 3 гранатомета, 2 боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1700 патронов и комплектующие к оружию. К уголовной ответственности привлечены 10 жителей Алматы и Алматинской области.
В ходе досудебного расследования установлены факты соучастия в совершении уголовного правонарушения сотрудника органов внутренних дел. Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД РК.
Наряду с этим, ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия.
27 января 2020 года приговором Алмалинского районного суда Алматы подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.
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