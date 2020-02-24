Снежный коллапс столицы: как акимы разных лет справлялись со стихией

Нынешняя зима по обилию осадков побила рекорд далекого 1964 года.

Главной темой зимы этого года стала уборка снега. Кто и что только не писал. Одни ругают акима и коммунальные службы за плохую и несвоевременную очистку улиц от осадков. Другие защищают градоначальника и рабочих, сетуя на аномально снежную зиму. В своих гневных постах астанчане упоминают Алтая Кульгинова, забывая о коллапсах, которые были и при прежних градоначальниках. Какое мнение ближе к истине? Zakon.kz попробует разобраться.

История борьбы со снегом.

Так уж вышло, но столица Казахстана расположена в одном из самых холодных и снежных городов мира. Вопрос уборки снега стоит с самого основания города. В Сети можно найти фотографии бывшего Целинограда, на центральных улицах которого запечатлен самый узнаваемый трактор советской эпохи, сгребающий снег на дороге. Или фото целиноградцев на фоне высоченных барханов с сугробами снега.

Если вспомнить кампании по снежной уборке за последние десять лет, становится ясно – каждую зиму перед столичной администрацией, коммунальными службами и горожанами стоит непростое испытание. Посты в социальных сетях и публикации в СМИ тому доказательство.

Снежная зима Кульгинова

Нынешняя зима по обилию осадков побила рекорд далекого 1964 года. И если жители севера тех времен дружно брались за лопаты и не забывали в каком климатическом поясе проживают, то нынешнее поколение столичных требуют чистого асфальта на протяжении всей зимы.

За уборку и вывоз снега ответственность наряду с коммунальным предприятием "Астана Тазалық" несут и частные подрядные организаций. Бывает, что не все они одинаково хорошо выполняют свою работу. Только в январе акимат расторг договор с несколькими подобными компаниями. К этому следует прибавить нерадивые КСК, деятельность, вернее, бездеятельность которых вызывает нарекания не только в зимний период.

По официальным данным акимата, почти половина из всех КСК не справляются со своими обязанностями. В итоге из-за недобросовестных частных организаций, игнорирующих свои обязанности, тротуары и дороги остаются нечищеными. Ленивые КСК оставляют сугробы и опасные наледи возле домов и свисающие с крыш сосульки. Этого вкупе с нехваткой витамина "Д" уже достаточно, чтобы испортить настроение и вызвать разлад в тонко организованной душе столичного жителя. Имеют ли право жители столицы требовать комфортных условий и своевременной очистки города от снега? Безусловно, да. Но справляться с задачей нужно сообща.

Напомним, что уборка городской территории производится по определенной классификации. В приоритете – расчистка главных магистралей и улиц, по которым ходит общественный транспорт, и дороги к социальным объектам. Только после этого приходит очередь улиц в жилых микрорайонах и дорог местного значения. Когда снег идет долго и его много, приходится постоянно очищать основные улицы. По правилам благоустройства города небольшие улицы должны очищаться от снега не позднее пяти дней после окончания снегопада. Кроме того, ответственность за уборку улиц разделена между городом и владельцами земельных участков. Согласно правилам, территория в радиусе пяти метров от объекта должна чиститься КСК или субъектом бизнеса с самостоятельным вывозом снега. Коммунальные службы отвечают за расчистку проезжей части улиц и внутриквартальных проездов.

Как справлялся с зимой Имангали Тасмагамбетов

В 2012 году город возглавлял Имангали Тасмагамбетов. В тот год снежным оказался декабрь. Тогда глава столицы призывал мобилизовать на уборку снега… старшеклассников. А родителям, возмущавшимся эксплуатацией детей, он ответил следующим образом:

Имевшие место погодные условия потребовали дополнительных сил и помощи старшеклассников. В данной ситуации учащиеся могут и должны проявить свою гражданскую ответственность и оказать помощь в очистке территории своей школы от снега. Таяние снега чревато аварийными последствиями для подвальных помещений. Технический персонал в школах в первую очередь отвечает за порядок внутри здания. Я считаю, что долг каждого школьника – быть настоящим хозяином своего города. И ничего страшного, что иногда для этого приходится брать в руки лопату и заниматься физическим трудом, - написал аким.

Зима Адильбека Джаксыбекова

29 декабря 2014 года СМИ пестрили жалобами на акима столицы - Адильбека Джаксыбекова. Акимат Астаны завалили негативными реакциями на плохую уборку снега. Журналисты писали о сопровождавших весь декабрь того года обильных осадках, потеплении, морозах и гололеде. По причине последнего природного явления в травмпункт Алматинского района за одни выходные обратилось 150 человек с уличными травмами. Из них 73 случая – переломы. При этом в СМИ отмечалось, что очистка правого берега от снега проходит менее быстро и качественно, однако это фактически соответствует вышеозначенным правилам.

Асет Исекшев - лучший хозяйственник столицы?

Жалуясь на нечищеные дороги и тротуары, горожане приводят в пример то, как справлялся с очисткой города Асет Исекшев. Но так уж устроена память, что со временем в ней остается лишь хорошее, а отдельные факты порой стираются. В середине ноября 2016 года экс премьер-министр Бакытжан Сагинтаев жестко отчитал экс-акима тогдашней Астаны Асета Исекешева за некачественную чистку улиц от снега и заторы на дорогах:

Весь город встал, все опаздывают на работу. Такое ощущение, что не было никакой подготовки. Это ваша первая зима в роли акима города. И первое испытание. Мы желаем вам, чтобы вы достойно вышли из этой ситуации, - предупредил бывший глава правительства.

Кстати, наверняка в немалой степени причиной для критики Асета Исекешева стало то, что из-за пробок премьер опоздал на заседание правительства, на котором и высказался по этому поводу в адрес градоначальника.

Жаловались на последствия разгула стихии и жители, хотя несколькими месяцами до первых снегопадов авансом щедро раздавали похвалы в его адрес. Тем не менее, после ухода Асета Исекешева с поста акима столицы соцсети буквально наводнились признаниями фолловеров чуть ли не в любви к нему – что это был самый открытый и доступный руководитель города, к тому же самый энергичный и хозяйственный. А немного раньше, весной 2017 года, когда в преддверии ЭКСПО Астану из-за дождей и плохой работы ливневой канализации сетевые остряки прозвали второй Венецией, мало кто симпатизировал ему. Имя нынешнего секретаря Совета безопасности из-за многочисленных гневных постов превратилось в хэштег. Увы, такова народная любовь – склонна к переменчивости и непостоянству и часто зависит от мелочей. И да, он тоже призывал жителей помочь с уборкой снега коммунальным службам.

Морозная зима Бахыта Султанова

Точно так же, как и сегодня, астанчане ругали акимат и коммунальные службы за нерасторопность в очистке города от снега в конце ноября 2018 года. В то время столицей руководил Бахыт Султанов. Республиканские и местные СМИ не раз публиковали новости о дорожных пробках. По данным карты 2GIS 24 ноября, на дорогах образовались пробки в семь баллов. Они были почти на всех центральных магистралях: проспекты Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Республики и Туран, а также улиц Сарайшык, Бараева, шоссе Алаш, Коргалжынское и другие. Жители в социальных сетях делились информацией об уборке снега и скидывали фотографии в группах "Астана: Что? Где? Когда?", "Астана хочу похвалить/пожаловаться". Лично досталось и акиму. Часть пользователей соцсетей критиковала его за "кабинетный" стиль руководства и отсутствие хозяйственной жилки. Некоторые шутили, что аким не знает, где находится снегоуборочная техника. Впрочем, та зима, за исключением ее начала, оказалась малоснежной. Видимо, поэтому Бахыта Султанова в прошлом году астанчане не особо сильно беспокоили, да и срок правления на посту акима вышел совсем недолгим.

Зима 2020

В этом году зима выдалась снежной. Объем вывезенного на полигоны снега уже перевалил за 4 220 000 кубометров. Несмотря на метели и снегопады акимату удалось не допустить масштабного транспортного коллапса. Работа общественного транспорта не прекращалась, подача воды, тепла и электричества не прерывалась. И это главное.

Не обошел вниманием Алтай Кульгинов и самих работников коммунальных служб, днем и ночью боровшихся со стихией. Он лично познакомился с работниками, премировал самых трудолюбивых и повысил заработную плату. А регулярное инспектирование работы по очистке города от снега в то время суток, когда большинство граждан спит – свидетельство того, что столичная администрация делает все возможное, чтобы жителям было комфортно.

Пока, собственно, это все. Впереди столицу ждет не менее сложный экзамен, связанный с паводковым периодом. Если город справится и с этой ситуацией и сумеет избежать в сезон талых вод больших потерь, то тогда можно будет говорить о том, что текущий год проходит стабильно и без каких-либо потрясений.

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