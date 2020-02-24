Новорожденного детеныша тюленя сняли на видео в Мангистау

Самка в приплоде приносит одного щенка, двойня бывает крайне редко.

Видео с новорожденным детенышем тюленя сняли в Мангистауской области, передает zakon.kz.

Редакция Lada.kz опубликовала видео с детенышем тюленя. По словам автора ролика, с момента рождения белька не прошло и часа.

На кадрах видно как детеныш лежит на льдине. Из окровавленной воды выглядывает самка тюленя, по видимому мама новорожденного.

Каспийский тюлень - вид тюленей отряда хищных. Зимой, ранней весной и поздней осенью животное мигрирует в северную часть моря, где на льдах образует скопления, щенится и линяет. Держится стадами. Половой зрелости достигает на 5-7 году жизни. Периодичность размножения составляет 2-3 года. Беременность длится около 11 месяцев. Самка в приплоде приносит одного щенка, двойня бывает крайне редко. Живет до 50 лет.

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