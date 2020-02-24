Четверо граждан КНР находятся под наблюдением в ВКО

Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней), выедут из страны.

В акимате ВКО сообщили, что постановлением главного государственного санитарного врача от 20 февраля, на территории Казахстана, в том числе в Восточно–Казахстанской области, все сограждане, прибывающие из Китая, будут изолированы на карантин сроком на 14 дней, передает zakon.kz.

В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары.

Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медицинские работники. Если нет симптомов: кашля, насморка, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса, гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский стационар, под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении данного периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания, человек выпускается из стационара. В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекцией, пациента сразу же госпитализируют в инфекционную больницу, - сообщили в акимате региона.

Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов.

"На сегодняшний день в специальном медицинском стационаре, под наблюдением находятся 15 человек (11 граждан Казахстана и 4 гражданина КНР). Признаков коронавируса, ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент, не выявлено", - сообщается на сайте акимата ВКО.

Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней), выедут из страны.

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