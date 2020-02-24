Только наполовину обеспечены казахстанцы спортплощадками

В стране на тысячу человек приходится 47 кв. м спортплощадок - это в два раза ниже уровня, установленного госнормативом.

На правчасе в Мажилисе Парламента РК депутаты обратили внимание на проблемы с обеспеченностью спортивными площадками населения страны, передает корреспондент zakon.kz.

Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения. На сегодняшний день в стране действует более 30 тысяч спортивных сооружений. В соответствии с госнормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденными приказом министерства национальной экономики РК от 2014 года, в стране должно быть 80 квадратных метров спортивных площадок на каждую тысячу человек. Но на сегодня в стране на тысячу человек приходится 47 квадратных метров спортивных площадок. Это в два раза ниже уровня, установленного госнормативом, - сказала вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева.

Она напомнила, что в октябре 2018 года в Послании главы государства особое внимание было уделено вопросам развития физкультуры и спорта, доступности спортивной инфраструктуры для населения. По ее словам, в этом плане было дано поручение построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также эффективно использовать действующие спортивные сооружения.

В прошлом году в рамках вышеназванного Послания главы государства правительством построено 13 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году и в следующем году планируется построить еще 87 таких комплексов, - отметила Исимбаева.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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