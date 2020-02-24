Токаев освободил от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
На этой должности он был с 2016 года.
Фото : kapital.kz24 февраля 2020, 12:23
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Болата Палымбетова, передает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, - говорится в сообщении Акорды.
Палымбетов родился в 1961 году в Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина и Евразийский институт рынка. В разные годы работал акимом Мангистауской области, вице-министром экономики и бюджетного планирования, председателем правления "Самрук-Казына", а также Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. На этой должности он был с 2016 года.
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