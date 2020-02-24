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Мертвых военнослужащих нашли в квартире в Шымкенте

Причина смерти устанавливается.

Фото : iz.ru24 февраля 2020, 12:32

В Шымкенте в квартире нашли тела двоих мужчин, передает zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

Утром 24 февраля поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Туркестанская найдены тела двоих мужчин. Стало известно, что погибшие 1994 и 1992 годов рождения служили в войсковой части № 556/52 в Шымкенте. Они были родственниками.

Квартира, в которой нашли тела, была съемной.

Причина смерти военнослужащих устанавливается. Обогревалась квартира с помощью газовой плиты.

В результате подачи газа с перерывами произошла утечка природного газа, – сообщили в ДЧС Шымкента.


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