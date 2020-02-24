Назначен новый начальник управления полиции Актобе

Им стал Бауыржан Атабаев.

Бауыржан Атабаев назначен начальником управления полиции Актобе, передает zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев представил личному составу нового начальника Управления полиции Актобе.

По согласованию с МВД РК начальником Управления полиции Актобе назначен полковник полиции Бауыржан Атабаев, - отметили в пресс-службе.

Атабаев Бауыржан Ахметович 1969 г.р., в органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в следственных и оперативных подразделениях. С 2016 года руководил Управлением в ДП Актюбинской области.

В завершении мероприятия первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев напомнил о задачах по профилактике и борьбе с преступностью, которые поставлены начальником Департамента полиции Актюбинской области и в целом руководством МВД РК. Особо отмечая на раскрытие преступлений имущественного характера и подростковой преступностью, а также обеспечение дорожной безопасности в Актобе.

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