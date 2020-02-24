КАСКО выходит в онлайн

За 2019 год "Номад Иншуранс" оформила физическим лицам 6 587 полисов КАСКО.

На первой встрече руководителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка с топ-менеджерами страховых компаний представители надзорного органа обозначили приоритеты отрасли, передает zakon.kz.

Это совершенствование регулирования, защита прав потребителей страховых услуг, развитие доступности услуг через совершенствование онлайн-страхования. За 12 месяцев в стране было заключено 10 314 514 договоров ОГПО ВТС, из них 9 035 083 с физическими лицами. В итоге, страховщики собрали 508,5 млрд тенге премий.

По задумке регулятора, подвинуть страховой рынок к развитию онлайн-страхования в добровольных видах. Сегодня уже одна страховая компания первой на рынке представила добровольные онлайн-продукты. "Электронные полисы экономят время наших клиентов. С "КАСКО-Трансформер" и "КАСКО-ДТП" каждый клиент может сам настроить свой страховой пакет", - объясняет Даурен Иманжанов, Председатель Правления АО СК "Номад Иншуранс".

За 2019 год "Номад Иншуранс" оформила физическим лицам 6 587 полисов КАСКО и направила 97.9 млн тенге на покрытие ущерба страхователей, где средний чек выплаты составил 494 тыс тг.

КАСКО-Трансформер "на удаленке"

Оформление стандартного полиса КАСКО требует посещения офиса.

Выбрав полный пакет, можно застраховать автомобиль за 3-5 минут, тут же онлайн оплатив за страховку. И если это полная программа с угоном и т.п, то представитель Компании сам приедет для фото фиксации ТС в выбранное клиентом время и место, - объясняет Даурен Иманжанов.

Приведем расчеты полисов КАСКО-Трансформер для автомобиля, стоимостью в 5 млн тг. Полный пакет страховки составил 2,4 %, полис, покрывающий меньшее количество рисков (ДТП, иные транспортные происшествия, кража/угон) обойдется в 1,8 % от стоимости транспорта. Приведенные расчеты актуальны только для этой модели и водителя. Узнать цену КАСКО, можно на сайте.

КАСКО-ДТП "онлайн"

Это способ защиты автомобиля за минимальную оплату. Страховка покрывает ущерб, даже если окажешься виновником ДТП.

Как отмечают в Номад Иншуранс, перед компанией стоит амбициозная задача по дальнейшему развитию онлайн-сервисов — популярные услуги доступные через мобильное приложение. Соответствие времени как фактор, определяющий финансовый успех структуры.

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