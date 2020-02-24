Необходимо вести системную работу по устранению барьеров в ЕАЭС - Мамин

Взаимная торговля Казахстана со странами-партнерами ЕАЭС выросла на 23,3%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, приступившего к исполнению своих обязанностей 1 февраля, передает zakon.kz.

- Как вы знаете, идея евразийской интеграции принадлежит Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание дальнейшему развитию Евразийского экономического союза, — сказал Мамин.

За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана со странами-партнерами выросла на 23,3% - с $16,3 млрд до $20,1 млрд. Приток инвестиций из стран ЕАЭС превысил $5,5 млрд, количество совместных предприятий увеличилось почти в 2 раза до 12 тыс.

Вместе с тем, глава правительства отметил наличие большого количества барьеров – 66 препятствий – в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Необходимо вести системную работу по устранению барьеров, обеспечению классических "четырех свобод" (товаров, услуг, капитала, рабочей силы) и повышению показателей взаимной торговли. Это позволит деловым кругам и, в целом, населению стран-участниц ЕАЭС почувствовать реальную пользу от интеграционного проекта, — сказал Мамин.

Стороны обсудили ход подготовки проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы соблюдения регламента работы ЕЭК.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Смаилов, министр торговли и интеграции РК Б. Султанов и руководитель секретариата председателя Коллегии ЕЭК Зиновский.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!