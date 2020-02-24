Старики в Туркменистане часами репетировали встречу с президентом

Людям не разрешали ни пить, ни есть.

21 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Лебапский велаят, чтобы открыть новую мечеть в городе Туркменабат, передает zakon.kz со ссылкой на "Хроники Туркменистана".

Как выяснили корреспонденты, стариков, которые встречали главу государства в мечети, начали готовить к церемонии с 14 февраля, за неделю до визита. Примерно в это же время местные власти начали аврально наводить порядок на улицах и ремонтировать здания на главных проспектах города.

Репетиции проходили в Туркменабаде на территории старой мечети, построенной при первом президенте Сапармурате Ниязове. Стариков часами заставляли репетировать и запоминать, кто и где должен стоять и как себя вести в тех или иных случаях.

20 февраля, за день до приезда Бердымухамедова, в 17 часов аксакалов привезли уже в новую мечеть, чтобы “прогнать” программу на месте. Репетиции продолжались до 23 часов. За это время людям не разрешали ни пить, ни есть. Планировалось, что имам велаятской мечети и имамы этрапских (районных) мечетей, а также тщательно отобранные старейшины из города будут лично приветствовать президента. Сельские старики, которых уже неделю тренировали, должны были стоять сзади в качестве массовки.

Во время очередного прогона один из стариков, болевший диабетом, не выдержал и упал, потеряв сознание. Попытавшихся помочь ему пожилых людей окрикнул следивший за репетицией сотрудник МНБ и приказал встать на свои места и не шевелиться, что бы ни случилось. Упавшего без носилок уволокли присутствовавшие на месте сотрудники полиции в гражданской одежде. Лишь за территорией мечети дежурившим врачам было позволено оказать старику помощь.

"Выбывшего" заменили другим аксакалом из "запаса".

Несмотря на репетиции, по неизвестной причине встретить президента отправили лишь нескольких старейшин. Остальным приказали оставаться на втором этаже здания. Спуститься им позволили только, когда началась съемка телерепортажа о садака (благотворительном обеде).

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