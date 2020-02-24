Главный тренер рассказал о соперниках наших гимнастов на пути в Токио-2020

На данный момент у Казахстана есть одна олимпийская лицензия, ее обладателем является Милад Карими.

Главный тренер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким рассказал пресс-службе НОК РК, сколько еще лицензий на Олимпиаду-2020 сможет выиграть наша страна в этом виде спорта, передает zakon.kz.

На данный момент у Казахстана есть одна олимпийская лицензия, ее обладателем является Милад Карими. Это стало возможным благодаря его выходу в финал чемпионата мира-2019 в "многоборье".

Говоря о других атлетах, могу сказать, что у Наримана Курбанова ещё есть шанс попасть на Олимпийские игры. И на сегодняшний день никто не знает, как сложится рейтинг гимнастов на каждом снаряде. В упражнениях на коне победы есть у гимнастов со всего мира. Например, у Хао Вей из Китая, Кохей Комеямы из Японии и Стефана Недороскика из США. Но у гимнастов из Китая и Японии есть конкуренты из своих стран. Если гимнасты из Китая на кольцах и из Японии на перекладине пройдут на Олимпиаду, то остаётся только гимнаст из США, но у него одна победа. Так что у Курбанова есть шанс. И чтобы его реализовать нужно обязательно выступить в Баку и в Дохе, - рассказал Александр Ким.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Австралии на выходных Карими выиграл серебро и бронзу в отдельных упражнениях.

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