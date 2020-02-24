Политолог Могунов высказался о законопроекте о мирных собраниях

Он предложил внести уточнение в части количества человек, которые выходят на митинг.

В Северо-Казахстанской области провели диалоговую площадку, на которой обсудили законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий пикетов и демонстраций, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

На обсуждение приехал ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития РК Жанат Кожахметов. Один из участников мероприятия, старший преподаватель филиала Академии государственного управления, политолог Сергей Могунов считает, что закон, регулирующий проведение мирных собраний, давно требовал изменений.

Закон был принят в 1995 году, еще до принятия нашей Конституции. Очевидно, что назрела острая необходимость и потребность в изменении существующего законодательства. Если говорить о самом законопроекте, то нужно выделить сразу несколько моментов. Во-первых, новизна. Это абсолютно новый закон, который соответствует изменениям, трендам, которые происходят в нашем обществе. Второй – принцип преемственности. Несмотря на то, что закон новый, в нем он четко прослеживается. Учитывая международный опыт, который заложен в новой концепции, преемственность отражается в том, что учтена наша ментальность, особенности нашей культуры, в том числе правовой, гражданской. И в этом контексте законопроект – синтез международного опыта и нашей специфики, - уверен С. Могунов.

Он предложил внести уточнение в части количества человек, которые выходят на митинг. С. Могунов считает, что 250 человек – совершенно разный масштаб для мегаполиса и сельского населенного пункта.

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