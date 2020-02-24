Экс-президенты Туркменистана пожизненно будут членами Национального совета

Об этом говорится в проекте изменений Конституции.

В Туркменистане хотят изменить Конституцию. Согласно одному из предложений, бывшие президенты страны будут пожизненно являться членами Халк Маслахаты (Национального совета) – верхней палаты двухпалатного парламента, который будет создан после реформы законодательной власти, передает zakon.kz.

В проекте говорится, что каждый экс-президент после ухода со своего поста будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого права, пишет "Азатлык". Ранее в Конституции Туркменистана вообще не говорилось о судьбе бывших глав государства. Упоминалось лишь, что исполнять обязанности президента в случае его тяжелой болезни должен председатель Меджлиса.

Но в 2006 году, когда умер первый президент Сапармурат Ниязов, в отношении председателя Меджлиса возбудили уголовное дело, а исполнять обязанности президента стал вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов. Через год его избрали полноценным главой государства.

В проекте Конституции также отмечается, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. При этом председатель Халк Маслахаты (как и глава Меджлиса) будет избираться тайным голосованием и не может одновременно занимать должность министра, хякима, арчина (главы органов местной власти), судьи, прокурора. До сих пор эти ограничения действовали лишь в отношении членов Меджлиса.

Реформа законодательной власти Туркменистана была предложена осенью 2019 года. Сейчас парламент страны состоит из одной палаты, власти хотят перейти к двухпалатной системе.

Халк Маслахаты имел большое влияние при Ниязове и утверждал все решения бывшего президента. Но при Бердымухамедове был упразднен, а вместо него был создан Яшули Маслахаты (Совет старейшин), который не имел серьезной роли в жизни страны. Нацсовет был заново собран лишь осенью 2018 года: именно этот орган принял решение об отмене беспрецедентных коммунальных льгот, в том числе бесплатных газа, воды и электричества. Выборы в Халк Маслахаты при этом проходят абсолютно непрозрачно, и кто, кому и по каким критериям выделяет места в Совете – неизвестно, - говорится в сообщении "Азатлыка".

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