В России задержали авто с 20 кг героина из Центральной Азии

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен устойчивый контрабандный канал поставок в Россию из стран Средней Азии наркотических средств в особо крупном размере, организованный членами транснациональной преступной группировки, передает zakon.kz.

На территории Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный участник указанной группы гражданин одного из государств Средней Азии, у которого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри", на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу Российской Федерации, - сообщила пресс-служба ФСБ.

Как отмечается, следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство и сбыт наркотических средств) и ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Однако из какой страны и через какой погранпост в Россию были завезены наркотики - неизвестно.

Как пишет газета "Мой город", Большечерниговский район РФ граничит с Западно-Казахстанской областью. Корреспондентам издания в управлении ФСБ по Самарской области заявили, что не имеют права разглашать такую информацию.

21 февраля заместитель командира войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскар Казбеков на вопрос, был ли завезен этот героин из Казахстана, ответил, что в настоящее время они выясняют это.

Начальник управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции ЗКО Алишер Сары на аналогичный вопрос ответил, что не будет комментировать ситуацию и попросил обратиться по данному вопросу в КНБ.

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