Девушка-арбитр жестко наказала звезд футбола, чуть не сорвав Кубок легенд

Победу в финале Кубка легенд одержала команда мировых звезд со счетом 6:5, но и здесь не обошлось без интересного момента.

Александра Пономарева, арбитр финального матча Кубка легенд между ветеранами России и ветеранами мира, решила "построить" 22 звездных ветеранов мирового футбола. При счете 4:4 она удалила двух игроков команды звезд – Йосси Бенаюна и Йона-Арне Риисе за разговоры с ней. Звезды футбола не стали терпеть такой жесткости со стороны Пономаревой, и дружно ушли в раздевалку, но в итоге игру удалось спасти, передает zakon.kz.

Внезапная пауза в игре длилась недолго. Через 10 минут команда звезд вернулась на поле, а принципиальная судья вернула на поле Риисе, заменив ему красную карточку на желтую.

Вернулись через минут 10. Рийсе поменяли на жёлтую карточку pic.twitter.com/L6oRt8OPyj — Руслан Абушкин (@abushkin) February 23, 2020

Многие болельщики остались в шоке от такого поворота событий.

К слову, победу в финале Кубка легенд одержала команда мировых звезд со счетом 6:5, но и здесь не обошлось без интересного момента. Итоговый результат утвердили не сразу - после окончания времени матча Егор Титов сравнял счет, но в итоге его гол отменили.

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