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Аружан Саин высказалась о важности консультаций врачей с 16 лет

Это, по ее словам, убережет здоровье и жизнь детей.

Фото : 24.kz24 февраля 2020, 16:33

В Алматы обсудили проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает zakon.kz.

В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос раннего доступа детей к сексуальному просвещению. Действующим Кодексом установлено право несовершеннолетних на охрану репродуктивного здоровья, а также на получение нравственно-полового воспитания.

Проектом нового Кодекса указанное право регламентируется более детально, так как охрана репродуктивного здоровья и получение нравственно-полового воспитания зависит от информированности о правильном сексуальном поведении. Целью правильного сексуального поведения является предотвращение нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем.

В свою очередь, в целях урегулирования данного вопроса предлагается изложить информацию в следующей редакции: "каждый ребенок имеет право на получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья в целях предотвращения нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем".


Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин подчеркнула, что необходимо дать разрешение получать консультации врача с 16 лет. Это, по ее словам, убережет здоровье и жизнь детей.

Депутат Мажилиса Парламента РК, Руководитель рабочей группы по данному законопроекту Зауреш Аманжолова разъяснила, что планируется закрепить норму о консультативной помощи врача по репродуктивному здоровью. На сегодня в Казахстане есть школа репродуктивной медицины, для получения консультаций требуется разрешение педагогического коллектива.


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