Актер и продюсер Мейржан Туребаев высказался о волонтерстве

Волонтерское движение "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" направлено на обучение населения правовой грамотности и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам с привлечением волонтеров-юристов.

В Алматы состоялась презентация нового направления волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі". Проект направлен на оказание юридической помощи населению. Одним из гостей республиканского съезда волонтерского движения стал известный казахстанский актер, сценарист и продюсер Мейржан Туребаев, передает zakon.kz.

Пилотирование проекта показало его востребованность и нашло позитивные отклики среди горожан города Алматы. Проект, как волонтерское движение по оказанию правовой помощи, был ретранслирован во всех областях Казахстана.

Волонтерское движение "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" направлено на обучение населения правовой грамотности и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам с привлечением волонтеров-юристов. Важно привить каждому мысль о том, что бездействие и правовая неграмотность наносит вред не только конкретным личностям, но и всему современному казахстанскому обществу.

Я раньше искал среди знакомых юристов, у кого можно было проконсультироваться. Сейчас есть такое целое волонтерское движение. Полностью поддерживаю этот проект. Надо помогать от души, всё это как бумеранг, все возвращается сторицей. Не забывайте, что суть пребывания человека на земле – безвозмездная помощь друг другу, - отметил Мейржан Туребаев.

Напоминаем, что получить бесплатную правовую помощь можно, обратившись в пункты консультирования "Акселератора добра" в отделениях Казпочты и "Правительства для граждан".

В Казахстане еще в 2016 году был принят Закон "О волонтерской деятельности". Этот Закон впервые заложил фундамент для более устойчивого, системного развития волонтерства в нашей стране.

На сегодняшний день множество организаций и инициативных групп осуществляют свою волонтерскую деятельность по семи обозначенным направлениям. Это — образовательное, медицинское, экологическое волонтерство, наставничество людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, волонтерство при ликвидации техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, помощь пожилым людям, людям, которые находятся в учреждениях со специальным уходом, людям с особыми потребностями, а также волонтерство по сохранению духовно-культурных и исторических ценностей.

В рамках Года волонтера Глава государства отметил о необходимости, кроме 7 действующих направлений, также активно привлекать волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам.

Тем самым создано восьмое направление волонтерства - Проект "Акселератор добра" по оказанию правовой помощи населению.

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