На что пожаловались жители Масанчи новому главе полиции

Мы окажем в полной мере помощь, зависящую от нашего ведомства - Сулейменов.

Начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов провел в Кордайском районе прием граждан по личным вопросам, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Жамбылской области, одна из первых обратившихся жительница Кордая Александра Иванова пришла на прием для выяснения хода расследования уголовного дела. По завершении разговора начальник департамента пообещал лично разобраться.

Далее трое жителей района обратились по вопросу земельных участков, как выяснилось, они стали жертвами мошенничеств. Своей проблемой поделилась Арайлым Альмерекова – владелец аптеки, расположенной в селе Масанчи. Во время трагических событий огнем был уничтожен не только ее бизнес, но и все документы, удостоверяющие ее личность.

Мы окажем в полной мере помощь, зависящую от нашего ведомства, – пообещал руководитель департамента полиции, – все действия будут выполняться в рамках закона.

Кроме того, с 8 по 19 февраля 2020 года сотрудники Управления миграционной службы ДП Жамбылской области восстановили 57 удостоверений личности. В ходе приема граждан еще несколько граждан поинтересовались условиями трудоустройства в органах внутренних дел, на что Жанат Сулеменов посоветовал обратившимся в первую очередь написать заявления и собрать необходимые документы.

Некоторые жители Кордая высказывали жалобы в адрес сотрудников районной полиции. По этим обращениям начальник ДП обещал разобраться лично. В результате принятые граждане получили необходимые консультации и разъяснения, все обращения взяты на контроль начальника полицейского ведомства.

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